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İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırdı. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail Gazze'ye havadan saldırdı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu açıklandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:44
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