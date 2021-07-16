İsrail güçleri 25 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler cuma namazı sonrası, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decen köyü ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldeleri başta olmak üzere Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Beyta beldesi ile Beyt Decen köyündeki müdahalesinde 10 Filistinli gerçek, 15'i ise plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Biri AA için çalışan serbest foto muhabiri 2 basın mensubu yaralandı

Beyt Decen köyündeki gösterilere müdahalede yaralananlar arasında biri Anadolu Ajansı için çalışan serbest foto muhabiri Nidal İştiyye olmak üzere 2 foto muhabirinin olduğu ifade edildi.

İştiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, gazetecileri doğrudan plastik mermiyle hedef aldığını ve kendisinin sol bacağına da 3 mermi isabet ettiğini belirtti.

Kefr Kaddum beldesinde ise Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştivi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, cuma namazı sonrası gösteri yapan yüzlerce Filistinliyi gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştığını ve çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini dile getirdi.

Nablus'un güneyinde bulunan Sabih Dağı'nda Yahudi yerleşim üssü (karavan ve konteyner evlerden oluşan küçük yerleşim birimleri) kurulmasına tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde aylardan bu yana gösteri düzenleniyor.

İsrail yönetimi, bir Filistin toprağını yerleşime açmadan önce orada karavan ya da konteyner evlerden oluşan bir çeşit üs kuruyor. Bu üslere daha sonra başka yapılar da ekleniyor ve bölgeye altyapı hizmeti de getirilerek yerleşim birimlerinin büyümesine hız kazandırılıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.