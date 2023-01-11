İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El-Halil'in doğusundaki Baka köyüne buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri burada Filistinlilere ait 2 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Askerler, olaya tepki gösteren bölge sakinlerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail güçlerince yıkılan evler, Batı Şeria'daki C bölgesinde bulunuyordu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.