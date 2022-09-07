İsrail güçleri Filistinli bir genci daha katletti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas'taki El-Fara Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı gerçek ve kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 yaşındaki Filistinli Yunus Tayeh, Fara Kampı'nda işgal güçlerinin attığı kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor.