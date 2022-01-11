İsrail güçleri Filistinli öğrencilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Şeria'da arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Filistinli öğrencilere müdahale etti, 5 kişiyi plastik mermilerle yaraladı.

Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 5 kişi plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri, dün Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenlemiş biri yaralı olmak üzere 5 Filistinli öğrenciyi gözaltına almıştı.

Filistin'in en köklü eğitim kurumlarından Birzeit Üniversitesinde yaklaşık 15 bin öğrenci öğrenim görüyor.