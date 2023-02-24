İsrail güçleri, Gazze sınırında Filistinlilere müdahale etti

Gazze'de sınırda toplanan Filistinliler, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 11 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskınına tepki gösterdi.

İsrail askerleri, ellerinde Filistin bayrağı taşıyan ve lastik yakan gruptakilere, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla saldırdı. Olayda bazı kişilerin yaralandığı ve kimilerinin de boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralılara meydanda ilk müdahaleyi yaptığını ve bazılarını hastanelere naklettiğini bildirdi.

Yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

- İsrail ordusunun Nablus'taki katliamı

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Filistin resmi verilerine göre, yılbaşından bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu işgal altındaki topraklarda, 13'ü çocuk 65 Filistinli öldürüldü.