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İsrail güçleri göstericilere saldırdı

İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi suikast düzenleyerek öldürmesi işgal altındaki Şeria'da protesto edildi. İsrail askerleri, protestoya da sert müdahale etti, 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin 09.02.2022, 22:48
İsrail güçleri göstericilere saldırdı

Filsitinliler, Şeria'nın Ramallah, Bire ve Eriha bölgelerinde bir araya geldi.

Eriha kentindeki gösteride çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı,onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi nedeniyle bazı kentlerde de genel grev yapıldı.

Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.

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#İsrail
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