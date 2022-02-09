İsrail güçleri göstericilere saldırdı
İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi suikast düzenleyerek öldürmesi işgal altındaki Şeria'da protesto edildi. İsrail askerleri, protestoya da sert müdahale etti, 2 Filistinliyi yaraladı.
Filistin 09.02.2022, 22:48
Filsitinliler, Şeria'nın Ramallah, Bire ve Eriha bölgelerinde bir araya geldi.
Eriha kentindeki gösteride çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı,onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.
İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi nedeniyle bazı kentlerde de genel grev yapıldı.
Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü