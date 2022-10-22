İsrail güçlerinden Şeria'da "Filistinli çiftçilere destek" etkinliğine müdahale

Yatta beldesine bağlı Tuvane köyü İdari Meclis Başkanı Muhammed Rabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca yerli ve yabancı aktivistin, bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı zeytin hasadına destek için köyde toplandığını belirtti.

İsrail askerlerinin sabah saatlerinden itibaren köyü araç girişine kapattığını, aktivistlerin zeytin bahçelerine yürüyerek ulaşmak zorunda kaldığını aktaran Rabi, İsrail güçlerinin çiftçilere desteği engellemeye çalıştığını ifade etti.

Rabi, askerlerin çiftçilere ve aktivistlere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiğini ve kalabalığı dağıttığını aktardı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarıyla Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistinli çiftçilere destek" etkinliğinin yapılacağı El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinin girişini "askeri bölge" ilan ettiği belirtildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşları, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleriyle çevrili Mesafir Yatta bölgesinde yerleşimcilerin saldırılarına ve İsrail'in arazilere el koyma çabalarına karşı zeytin toplama etkinliği gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.