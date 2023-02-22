İsrail güçlerinin katlettiği 10 Filistinli toprağa verildi

Filistinlilerin naaşları Nablus'taki Refidiye Hastanesi'nden Şehitler Meydanı'na konvoyla getirilerek, buradan ailelerinin bulunduğu yerlere götürüldü.

Nablus'un farklı bölgelerinde ailelerinin refakatiyle defnedilen cenazelere eşlik eden onlarca Filistinli, İsrail'in ihlallerine karşı sloganlar atarak Filistin bayrakları taşıdı.

Bu arada Batı Şeria'daki ulusal ve İslami hareketler, öldürülen Filistinliler için yas tutmak amacıyla perşembe günü kapsamlı bir grev ilan ettiklerini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.