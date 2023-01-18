İsrail güçleriyle çatışan Filistinli üsteğmen hayatını kaybetti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeyindeki Halhul bölgesindeki kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtı.

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerleri ile 40 yaşındaki Filistinli Hamdi Şakir Ebu Dayye arasında silahlı çatışma çıktı.

Filistin yönetimine bağlı güvenlik güçlerine bağlı olduğu öğrenilen üsteğmen Ebu Dayye'nin İsrail güçlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Filistinli üsteğmenin geçtiğimiz pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Halhul yerleşiminde Yahudi yerleşimcileri taşıyan bir otobüse ateş açtığı bilgisi de kaydedildi.

İsrail böylece 17 gün içerisinde 4'ü çocuk 15 Filistinliyi öldürmüş oldu.

Son dönemde Batı Şeria'da İsrail güçlerine bireysel olarak saldırı düzenleyen Filistin güvenlik personelinin sayısında artış yaşandığı görülüyor.

Kaynak: Mepa News