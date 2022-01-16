İsrail hapishanelerindeki Filistinliler Kovid-19'a yakalanıyor

İsrail hapishanelerinde yılbaşından bu yana 50 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, hapishanelerdeki Filistinli tutukluların sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yılbaşından bu yana geçen 2 haftalık sürede Negev, Raymond, Damon ve Ofer hapishanelerinde 50 Filistinlide Kovid-19 saptandığı bilgisi verilen açıklamada, bunlardan 7'sinin kadın olduğu aktarıldı.

Açıklamada, salgının başladığı tarihten bu yana hapishanelerde virüse yakalanan Filistin tutuklu sayısının 413'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.