İsrail hapishanesindeki tıbbi ihmal sonucu ölen Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

Beytüllahim kentinin güneyindeki Beyt Tamer beldesinde düzenlenen Ebu Mehamid'in cenaze törenine yüzlerce Filistinlinin yanı sıra, Filistinli tutuklularla ilgili çalışmalar yürüten kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ebu Mehamid'in cenaze töreni sırasında yüzleri peçelerle kapalı bir grup silahlı Filistinli İsrail'e olan öfkelerini havaya ateş açarak ifade etti. Ebu Mehamid'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İsrail güçlerince bir süre önce "Kudüs'e izinsiz girdiği" gerekçesiyle gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Ebu Mehamid'in, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine birkaç gün önce kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ebu Mehamid'in, İsrail cezaevi yönetiminin Filistinli tutuklulara karşı uyguladığı tıbbi ihmal siyaseti sonucu öldüğünü belirterek olayla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istemişti.

Filistin Esirler Kulübünden daha önce yapılan bir açıklamada, "İsrail'in son yıllardaki kasıtlı tıbbi ihmal politikası, bir grup hasta mahkumun ölümünün ana nedeni olmuştur." ifadeleri kullanılmıştı.