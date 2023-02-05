İsrail hükümeti, yeni yerleşim biriminin inşasını onayladı

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabine, Gazze Şeridi çevresinde 500 haneli "Hanun" isimli yeni bir Yahudi yerleşim birimi kurulmasını onayladı. Yeni yerleşim birimi, Gazze'nin doğusundaki güvenlik bariyerlerine yaklaşık 7 kilometre mesafede olacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı konuşmasında, kurulacak yeni yerleşim biriminin "Gazze çevresinin dayanıklılığı ve İsrail devletinin gücünün kesin bir delili" olduğunu söyledi.

Necef ve Celile bölgesinin kalkınmasından sorumlu bakanlık, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiki Itamar Ben-Gvir'in partisinden bir isme verilmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi çevresinde yaklaşık 50 kadar Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Basına göre buradaki İsrailli nüfusu, 2009'da 42 bin iken 2019'a gelindiğinde yüzde 30,6 artışla 55 bine yükseldi.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani krize sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, çok istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de yaşayan yaklaşık 10 binden fazla Filistinliye, İsrail içinde çalışma izni sağlıyor. Bazı uzmanlar, İsrail'in bunu Gazze Şeridi'ne karşı bir "ekonomik müzakere kartı" olarak kullandığı eleştirisinde bulunuyor.