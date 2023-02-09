İsrail'in bombalarından kaçan Filistinli aile Türkiye'deki depremde hayatını kaybetti

12 yıl önce çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle Gazze’den kaçan Abdulkerim Ebu Celhum ve ailesi Türkiye’deki depremde yaşamlarını yitirdi. Depremde toplam 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Açıklamada, Ebu Celhum, eşi ve dört çocuğunun yaşamlarını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca şimdiye kadar kadar depremde toplam 70 Filistinli’nin hayatını kaybettiği de aktarıldı.

Ebu Celhum’un kardeşi Remzi Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kardeşim Türkiye’ye savaşlar ve kuşatmadan kurtulmak adına daha iyi bir yaşam için gitti. Bütün aileyi kaybettik. Bütün aile sivil kayıtlardan silindi” ifadelerini kullandı.

Gazze’de taksi şoförlüğü yapan Ebu Celhum, büyümekte olan ailesini geçindirmekte zorlanınca 2010 yılında Türkiye’ye gitti.

Antakya’da bir kereste fabrikasında çalışmaya başladı, daha sonra da eşi ve çocukları kendisine katıldı.

Antakya’da yaşam 50 yaşındaki babayla 33 yaşındaki eşi ve 3’le 16 arasında değişen 4 çocuğu için iyi gidiyordu. 6 ay önce bir başka binaya taşınmışlardı.

Depremin ardından yakınları Celhum ailesiyle bağlantıya geçmeye çalıştı, bilgi alabilecek herkesi aradılar.

Salı günü ise enkaz altında cansız bedenlerini gösteren fotoğrafı gördüler.

Fotoğrafta Ebu Celhum, çocuklarını kucaklamış görünüyor, sanki kendi bedeniyle onları korumaya çalışmış gibi.

Türkiye’de kaç Filistinli’nin yaşadığı konusunda resmi bir veri yok ama Gazze’den son yıllarda Türkiye’ye gidenlerin sayısı oldukça fazla.

BM verilerine göre Suriye’de ise 438 bin Filistinli yaşıyor.

Filistin Yönetimi ise depremden etkilenen bölgelere kurtarma ekibi gönderdiğini belirtiyor.

Beyt Lahiye’deki anne evinde anne Vedad, ailenin bedenlerinin cenaze için Filistin topraklarına gönderilmesini umuyor.

Yaşlı gözlerle anne Vedad, “Oğlumu ve çocuklarını 12 yıldır görmedim, çocuklarını istiyorum, onları görmek istiyorum ve veda etmek istiyorum” diyor.

Kaynak: Amerika'nın Sesi