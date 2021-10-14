İsrail'in elinde bulunan Raid Salah'ın sağlık durumu endişe verici

Şeria'nın önde gelen İslami liderlerinden Şeyh Raid Salah'ın avukatları dün (12 Ekim Salı) yaptıkları açıklamada, Salah'ın sağlık durumu konusunda ciddi ve derin endişeleri olduğunu dile getirdiler.

Avukatlar bu konudaki açıklamayı, Raid Salah'a uygulanan hücre hapsinin kaldırılması için Bi'ru's-Seba Bölge Mahkemesi'nde açılan temyiz davasını İsrail Yüksek Mahkemesi'nin reddetmesi ve mahkumiyet süresinin sonuna kadar hücre hapsinin devam ettirilmesine karar vermesi üzerine yaptılar.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, avukatlar İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yapılan başvuruyla ilgili iddiaları dinlemek için herhangi bir duruşma düzenlemeksizin ve savcılığın sunduğu birtakım gizli gerekçelere dayanarak gıyabi karar verdiğine dikkat çektiler.

Avukatlar yaptıkları açıklamada İsrail mahkemesinin tutumunun hukukun mantığına, ilkelerine ve adalet ilkelerine tamamen aykırı olduğuna dikkat çektiler.

Avukatlar, İsrail mahkemesinin aslında Şeyh Raid Salah'ın etkili bir şahsiyet olması sebebiyle cezaevlerinde kendileriyle irtibat kuracağı kişileri etkileyebileceği ve bunun da İsrail güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği endişesiyle "hücre hapsi" kararında ısrar ettiğini vurguladılar.

Avukatlar açıklamalarında, Şeyh Raid Salah'ın yasal olarak yasak olan psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını, ancak İsrail yargısının bu konunun gündeme getirilmesine ve savunma gerekçesi olarak öne sürülmesine özellikle müsaade etmek istemediğini dile getirdiler.

Şeyh Raid Salah'ın savunma ekibinde yer alan Av. Zebarika geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada İsrail'in sadece onu hücre hapsine maruz bırakmakla yetinmediğini, bunun yanı sıra onu, hayatını son derece olumsuz bir şekilde etkileyen, kasıtlı ve planlı bir şekilde uygulanan muhtelif işkence ve eziyetlere maruz bıraktığını dile getirmişti. Yapılan eziyetlerin arasında Şeyh Salah'ın zorunlu kişisel ihtiyaç maddelerinin hücresine sokulması işleminin sürekli geciktirilmesi ve istediği kitapların sokulmasının reddedilmesi gibi birtakım planlı psikolojik işkencelerin de bulunduğunu vurgulamıştı.

63 yaşındaki Şeyh Raid Salah İsrail güçleri tarafından son olarak 20 Ağustos 2020 tarihinde hapse atılmıştı. Muhtelif hastalıklardan muzdarip olmasına rağmen, İsrail'in hapse atmasından kısa bir süre sonra onu hücre hapsine mahkum etti.

Raid Salah Filistin halkının hak ve özgürlük mücadelesine öncülük etmesinden dolayı daha önce de birçok kez zindana atılmıştı.

Kaynak: Mepa News