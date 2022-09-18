İsrail'in Filistinli öğrencilerin müfredatına müdahale girişimine protesto

Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina bölgesinde, El-İman ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenciler ve velileri İsrail'in müfredat zorlamasını protesto etmek için toplandı.

Çok sayıda Filistinli velinin katıldığı gösteride, Filistin okullarında İsrail kitaplarının dayatılmasını reddeden ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Bunun İsrail'in Filistinlilerin kimliklerini yok etme çabası olduğu ifade edildi.

Çocuğu El-İman ilköğretim okulunda okuyan Filistinli Tarık Ukeş, gösteride yaptığı konuşmada, "Kudüs halkı açık bir söz söylemek için burada toplandı. Biz Kudüslü öğrencilerin ve gelecek neslin velileriyiz. Bu şehri (Kudüs) kim müdafaa edecek? Çocuklarımızın zihinlerinin yıkanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in dayattığı müfredatın Filistin kimliğini yok etmeye çalıştığını söyleyen Ukeş, "İnsan kimliği neyse odur. Kişi kimliğini kaybederse, o bir hiçtir." dedi.

İsrail Eğitim Bakanlığı ağustos ayında öğrencilere Bakanlık tarafından basılan kitapların okutulmadığı gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Filistin okullarından El-İman ve İbrahim Koleji'nin lisanslarını iptal etmişti.

Tel Aviv yönetimi, Yahudileştirme politikaları çerçevesinde 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Filistin okullarında okutulan müfredatı kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışıyor.

Filistinlilerin kararlı bir şekilde karşı durması nedeniyle İsrail, işgalinden bu yana Doğu Kudüs'teki okullara kendi eğitim müfredatını dayatma konusunda başarısız oldu ancak o zamandan beri bu yöndeki girişimleri devam ediyor.