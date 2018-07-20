İsrail'in Gazze'ye saldırıları artıyor!

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, Gazze’ye savaş uçakları, tank ve toplarla düzenlediği saldırının devam ettiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları el-Ketibe bölgesindeki inşaat halindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çevrede bulunan Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı 2 çocuk şehit olurken, 14 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, sabahtan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 91 adet roket atıldığı iddia edilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de Gazze'den atıldığı ileri sürülen ve Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından engellenemeyen bazı roketlerin sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine düşmesi nedeniyle 3 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı öne sürülmüştü.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN GAZZELİLERE TEHDİT

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik tehditkar paylaşımda bulundu.

Paylaşımda 2008, 2012, 2014 yıllarında İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan Gazze'deki bazı binaların fotoğraflarını ekleyerek 2018 yılı için de soru işareti koyan Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkının, Hamas yüzünden son on yılda yaşanan yıkımı unutmadığından eminim. Bu yılki görüntü 2014'e göre daha ağır olabilir."

İsrail'in 7 Temmuz 2014'te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altında başlatılan ve 51 gün süren saldırılarında 551'i çocuk 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Filistin makamları, özellikle hava saldırıları nedeniyle harabeye dönen şehirde 28 bin 366 evin zarar gördüğünü, bunlardan 3 bin 329'unun tamamen, 23 bin 445'inin kısmen yıkıldığını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 20:40