İsrail'in katlettiği Filistinli genç toprağa verildi

İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Şeria'da açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli genç Saddam Beni Avde (26) son yolculuğuna uğurlandı.

Tubas Türk Devlet Hastanesinden teslim alınan Beni Avde'nin cenazesi doğduğu yer olan Tamun beldesine getirildi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla beldede kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde, Şeria'da düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda gerçek mermiyle ateş açması sonucu 26 yaşındaki Beni Avde'nin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.