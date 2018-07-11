İsrail'in 'Özgürlük 2' gemisinde gözaltına aldıklarından 7'si serbest

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

İsrail ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile yola çıkan gruptan gözaltına aldığı 7 kişiyi serbest bıraktı ancak geminin kaptanı ve yardımcısı halen gözaltında tutuluyor.

Gazze'deki Kuşatmayı Kırma Ulusal Hareketi Koordinatörü Raid Ebu Dayr, yaptığı açıklamada, kaptan ve yardımcısı dışında gözaltındaki kişilerin tamamının İsrail tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest kalan 7 kişinin Beyt Hanun kapısından geçerek Gazze'ye geldiğini belirten Dayr, uluslararası kuruluşlara kaptan ve yardımcısının akıbetinin ortaya çıkartılması çağrısında bulundu.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

İsrail güçleri, dün ablukayı delerek Güney Kıbrıs'a ulaşmayı planlayan bir grup Filistinlinin Gazze Limanı'ndan denize açıldığı "Özgürlük Gemisi 2"yi durdurmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadesini kullanmıştı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetmişti.

Gazze 2006'dan bu yana İsrail ablukasında

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 08:18