"İsrail'in saldırganlığıyla mücadele Arap ve İslam dünyasının sorumluluğu"

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Maliki, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki gelişmelerin ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt aracılığıyla İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya mesaj gönderdi.

Arap Birliği ve İİT'yi tüm taraflarla birlikte Kudüs'ü ve Kudüs'teki Hristiyan ve İslam dinine ait kutsal mekanları desteklemek için harekete geçmeye çağıran Maliki, işgalci İsrail'in Kudüs'e ve kutsallarına yönelik saldırganlığıyla mücadele etmenin Arap ve İslam ülkelerinin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Maliki, işgal güçlerinin Kudüs'ten elini çekmek ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak adına İsrail üzerinde en ağır baskıyı oluşturmak için Arap ve İslam dünyasının hareketini; siyasi, diplomatik ve uluslararası hukuk düzeyinde derinleştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Filistinli Bakan, Mescid-i Aksa'da bu sabah yaşanan kanlı sahnelerin fanatik Yahudilerin baskınlarını kolaylaştırmak, onun, zaman ve mekan olarak bölünmesini sağlamlaştırmak için tekrarlandığını belirtti.

İsrail güçleri cuma gününün ardından bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa’ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.