"İsrail'in sınır kapısını Gazzeli işçilere kapatması 'toplu cezalandırma'"

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor. Sınır kapılarını kontrol altında tutan İsrail makamları, zaman zaman keyfi uygulamalarla kapıları geçişlere kapatıyor.

Son olarak İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nden atılan roketlere tepki olarak Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın 24 Nisan'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar Filistinli işçi ve tüccarlara kapatıldığını bildirdi.

İsrail ve Filistin coğrafyasında yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon artmıştı.

Son bir hafta içinde, Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığı, İsrail ordusunun da hava saldırısıyla karşılık verdiği iki ayrı olay yaşanmıştı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İsrail'de inşaat, tarım ve sanayi alanında çalışma izni alan 12 bin Gazzeli işçi bulunuyor. İsrail'in sınır kapısını kapatma kararı işçileri, işçilerin ailelerini ve bölge ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Filistinli ekonomi uzmanı ve siyasi analist Semir Ebu Mudellele, Beyt Hanun'un kapatılmasının, Gazze'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi derinleştirdiğini, Filistin tarafına bu şekilde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

"İsrail'in bu kararı, uluslararası hukuka aykırı toplu cezalandırma politikasıdır." diyen Ebu Mudellele, Gazze'de üretimin ve ekonomik hareketliliğin önceden daha çok kamu işçilerine dayandığını, ancak işçilere İsrail'de çalışma izni verilmesinin ekonomiye canlılık kattığını söyledi.

Ebu Mudellele, "Yaklaşık 12 bin Gazzeli, bölgenin ekonomisinin hareketlenmesine katkı sağlıyor. İsrail'in işçilere yönelik aldığı bu karar yerel piyasada durgunluğa yol açacak." dedi.

Abluka nedeniyle işsizlik ve fakirliğin had safhada bulunduğu Gazze'dekiler için çalışma izinlerinin büyük umut olduğunu kaydeden Ebu Mudellele, 12 bin işçisinin İsrail'de çalışma izni almasının, 12 bin ailenin yani ortalama 70 bin kişinin yaşam koşullarını etkilediğini aktardı.

Siyasi analist Mustafa İbrahim, İsrail'in yıllar içinde daha önce de başvurduğu bir politika izlediğini, bölgede ekonomik krizi derinleştirmeye çalıştığını belirtti.

Tel Aviv yönetiminin birkaç gün önce Gazze'den roket atılmasına karşılık bölgeye sağlanan ekonomik kolaylıkların iptal edilmesi tehdidinde bulunduğunu hatırlatan İbrahim, ekonomik durumu kötüleştirerek bu şekilde Hamas'a baskı oluşturmaya çalıştığını söyledi.

İbrahim, Tel Aviv'in roketlere askeri operasyonlarla karşılık verip Gazze'ye savaş açmak yerine bu şekilde karşılık vererek sükunet sağlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Filistinli analist, "Çalışma izinleri ekonomiye hareketlilik kazandırıyor. İptali, Gazze'deki halkın ekonomik durumlarını olumsuz etkileyecek." diye konuştu.

İsrail'de çalışma izni bulunan Filistinli inşaat işçisi Ebu Ali de Ramazan Bayramı öncesi alınan bu karardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Ebu Ali, Gazze'de haftada 60 dolar kazanırken, İsrail'de çalıştığında haftalık yaklaşık 600 dolar kazandığını, bunun da 5 kişilik ailesinin ekonomik durumunu iyileştirdiğini ifade etti.

Filistin resmi verilerine göre Gazze'de işsizlik oranı yüzde 50'ye ulaştı. İsrail'in uyguladığı abluka, bölgeyi ekonomi başta olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkiliyor.