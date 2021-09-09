İsrail intikam peşinde

İsrail askerleri, yüksek güvenlik önlemli İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinli mahkumun ailelerini gözaltına almaya başladı. İsrail uzun yıllardır toplu cezalandırma yöntemlerine başvurmak, cezalandırmak istediği bir Filistinlinin tüm ailesini cezalandırmaya çalışmakla eleştiriliyor.

Geçtiğimiz gün 6 Filistinli; Zekeriya Zubeydi, Mahmud Ardah, Muhammed Ardah, Yakub Kadir, Ayham Kemenci, Munadil Nefeyat, Gilboa Hapishanesi'nden, aylarca kazdıkları tünelle kaçmayı başarmıştı.

Bu kaçışı önemsediği gözlemlenen İsrail, tüm medyaya kaçan 6 Filistinlinin resim ve bilgilerini vererek görenlerin onları ihbar etmelerini emretti. Bin civarında İsrail askeri, Batı Şeria'daki Cenin ve çevresinde arama başlattı.

İsrail'in bu gibi durumlarda Filistinlilerin aile ve yakınlarını tutuklama, evlerini yıkma gibi toplu cezalandırma yöntemlerine giriştiği biliniyor. Beklenildiği gibi İsrail askerleri kaçan mahkumları yakalayamaması sonrası, aile üyelerini gözaltına almaya başladı.

Filistin Mahkumlar Birliği bu olanlara dair yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlilerin aile ve yakınlarını topluca cezalandırmaya, tutuklamaya ve evlerini yıkmaya çalışmasının uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmemesini eleştirerek duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: Mepa News