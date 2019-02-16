İsrail kanserli kızın tedavisine izin vermiyor

Kanser tanısı konulan 20 yaşındaki Filistinli genç kız acil tedavi için Gazze 'den yaptığı başvurula İsrail tarafından 4 kez reddedildi .

Ahlam Abu Musa'nın ihtiyacı olan tıbbi bakım Gazze'nin zayıflatılmış sağlık sistemi aracılığıyla sağlanamıyor, ancak İsrail ordusu çıkış taleplerinin dördünü de reddetti.

20 yaşındaki Ahlam Ebu Musa'ya Mayıs 2018'de kanser teşhisi kondu. İhtiyaç duyduğu tedavi Gazze'de mevcut değil, ancak İsrail rejimi tedavi için yurt dışına gitme talebinde bulunan genç kızın isteklerini her defasında reddetti.

Ahlam Ebu Musa'ya geçen Mayıs ayında kemik kanseri teşhisi kondu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ta bulunan Shaboura mülteci kampından 20 yaşındaki çocuk, o zamandan beri Doğu Kudüs'teki Al Makassed Hastanesinde tedavi almak için bir çıkış izni almaya çalışıyor. Ancak her defasında İsrail rejimince talebi geri çevriliyor.

Ahlam hastanede bakım istedi, ancak Gazze'nin sağlık sistemi sarf malzemeleri konusunda ciddi kıtlıklar yaşıyor ve devlet tarafından finanse edilen hastanelerde tedaviyi bekleyen hasta kuyrukları çok uzun.

Ahlam ve annesi Gazze dışında tedavi görmek için düzenlemeler yapmaya başladı. Anne ve kızı, ilk olarak Temmuz ayı sonlarında tedavi için yurt dışına çıkma izni istedi, reddedildi. Ekim ayında Filistin Sivil İşler Genel Otoritesi aracılığıyla tekrar denediler ancak güvenlik kaygılarına dayanarak talepleri yine reddedildi. Aralık ayındaki üçüncü girişimleri de reddedildi.

Kısa bir süre sonra Ahlam'ın ailesi, Ürdün'deki bir hastanede yapılan ameliyatın masraflarını karşılamak için bağışlar almayı başardı ve prosedür Ocak ayı sonlarında yapılacaktı. Dördüncü kez bir çıkış izni için başvuruda bulunduklarında, istekleri yine reddedildi.

Ahlam'ın annesi Wahida, “Güvenlik nedenlerine dayanarak izin verilmediği için herhangi bir siyasi partiye bağlı değiliz” dedi. “Bu şekilde cezalandırılmak için ne yaptığımızı bilmiyorum.” diyor.

Ahlam, acının çok şiddetlendiğini, geceleri uyuyamadığını söylüyor. “Bu durumda kendim için bir gelecek inşa edemiyorum. Mayıs ayından beri evde sıkışıp kaldım ”dedi. “Tek istediğim, ameliyatı geçirebilmek, böylece acının giderilmesini sağlamak. Annem ve ben neden izin verilmiyor? İsrail için tehlike oluşturmuyoruz. ” diyor.

Kaynak: 972mag.com , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 11:34