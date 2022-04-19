İsrail katletmeye devam ediyor: Baskında yaralanan Filistinli genç kız hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin düzenlediği bir baskında yaralanan ve yoğun bakımda tutulan 18 yaşındaki Filistinli genç kız hayatını kaybetti.
Filistin 19.04.2022, 01:11
İsrail güçlerinin geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir baskında yaralanan Filistinli genç kız hayatını kaybetti.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Batı Şeria'nın Cenin yerleşimi yakınlarındaki bir köye İsrail güçleri baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında, 18 yaşındaki Hinan Hadur İsrail güçlerince vurulması sonucunda ağır yaralandı.
Yaralanan Hadur, bir süredir yoğun bakımda tutuluyordu.
Filistinli genç kızın 18 Nisan günü gece saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Son dönemde İsrail'in baskınlarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.
Yerel kaynaklar, bölgede gerilimin yükseldiği ve sivil kayıpların artmasından endişe edildiği uyarısında bulunuyor.
Kaynak: Mepa News
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