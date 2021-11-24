banner39

İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Filistin 24.11.2021, 14:20
İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bukeyrat, Mescid-i Aksa çevresinde bulunduğu sırda gözaltına alındı.

Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Şeyh Bukeyrat daha önce de birçok kez İsrail güçlerince gözaltına alınmış ve hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.

banner53
#İsrail #Kudüs
Yorumlar (0)
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?