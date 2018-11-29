İsrail Kudüs Valisi'ni serbest bırakmıyor

İsrail mahkemesi pazar günü gözaltına alınan Kudüs Valisi Adnan Gays'ın gözaltı süresini 3 gün uzatma kararı aldı.

İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bulunan mahkemenin soruşturmanın devam edeceği gerekçesiyle Gays'ın gözaltı süresini 2 Aralık Pazar gününe kadar uzatma kararı aldığını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin Kudüs'teki halkımıza karşı gerçekleştirdiği gözaltılar, yerleşimcilere gizlice emlak satılmasına karşı verilen mücadeleyi hedef almaktadır. Bu, Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik işgalci saldırının zirveye ulaşmış halidir." ifadelerine yer verdi.

Bütün Filistinlileri hedef alan işgal planlarına karşı direnişin zorunlu olduğunu belirten Bedran, "İsrail'in bu kudurmuş saldırılarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bedran ayrıca, yerleşimcilere el altından emlak satma girişimlerini engelleyen ve bunu suç sayan ulusal politikaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

Yerleşimcilere gizlice satılan evler

Bir süredir Kudüs'te Fetih Hareketi mensuplarına yönelik gözaltılar gerçekleştiren İsrail polisi, geçen pazar günü Kudüs Valisi Gays'ı Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, İsrail bu gözaltılarla Kudüs'te yerleşimcilere "gizlice emlak satmak" suçlamasıyla tutuklanan bir kişinin serbest bırakılması için Filistin yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. İsrail'deki ABD Büyükelçisi David Friedman dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin yönetiminin iki ay önce aynı zamanda ABD vatandaşı olan İsam Akal isimli biri Filistinliyi tutukladığını duyurmuştu.

Vali geçen ay da gözaltına alınmıştı

İsrail makamları geçen hafta Kudüs Valisi Gays'a işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmişti.

Vali Gays, ekim ayında da İsrail güçlerince gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılmış ve birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 00:12