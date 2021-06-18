İsrail'le Filistin arasında aşı takası
İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edildi. Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi. İsrail’in bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim ettiği aktarıldı. Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, söz konusu aşıların sadece işgal altındaki Batı Şeria’da kullanılacağını, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderilmeyeceğini ileri sürdü.
Filistin yönetimi ile İsrail, 1 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı takası için anlaştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinin yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin ile Kovid-19 aşı takası yapılacağı belirtildi.
Varılan mutabakat sonucu İsrail’in stoklarındaki son kullanma tarihi yaklaşan 1 ila 1,4 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını Filistin’e vereceği ifade edildi.
Karşılığında ise Filistin’in BioNTech-Pfizer’dan eylül ve ekimde alacağı aşıları İsrail’e göndereceği kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberde, takas konusunda mutabakata varılması üzerine İsrail’in bugün 100 bin doz Kovid-19 aşısını Filistin Sağlık Bakanlığına teslim ettiği aktarıldı.
Haberde adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, söz konusu aşıların sadece işgal altındaki Batı Şeria’da kullanılacağını, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gönderilmeyeceğini ileri sürdü.
AA