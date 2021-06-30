İsrail mülteci kampına baskın yaptı, biri kadın 3 Filistinli yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına almak için hareket eden İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı'ndaki baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek, plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

Mülteci kampındaki baskında 2 Filistinli gerçek mermiyle ayağından, bir kadın da ses bombasıyla elinden yaralandı.

Öte yandan Batı Şeria'daki baskınlarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 17 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA