İsrail ordusu Şeria'da 3 Filistinlinin evini yıktı

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Amur, İsrail güçlerinin El-Halil'e bağlı Ramadin köyü yakınlarında bulunan 3 Filistinlinin eviyle bir elektrik trafosunu yıktığını söyledi.

Amur, söz konusu evlerin "C bölgesinde" yer aldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Filistin yönetiminde Ağvar bölgesinden sorumlu Mutaz Bişarat da, İsrail ordusunun Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Humsa el-Favka köyü yakınındaki Umm Haraz bölgesinde 8 küçük tuğla ev inşa ettiğini söyledi.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Şeria'nın batısı; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in ocak ayından aralık ortasına kadar Şeria'nın "C Bölgesi" ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.