İsrail ordusu Şeria’da 1 kişiyi öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvara beldesinde, "araçla birini ezmek için saldıran" bir kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ve saldırganın kimliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bu arada İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) da saldırıda bir askerin hafif yaralandığını aktardı.