İsrail polisi yine Filistinlilere saldırdı
İsrail polisi hem Şam Kapısı'nda hem de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı. Saldırılarda 14 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Filistin 10.05.2021, 00:53
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.
Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.
İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.
Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.
Kaynak: AA
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