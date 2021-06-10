İsrail polisinden Filistinlilere müdahale

Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Ben-Gvir, Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

İsrail polisinin izin vermemesi üzerine Ben-Gvir, basın açıklamasını Şam Kapısı yakınında yaptı.

Ben-Gvir, Şam Kapısı önündeki basın açıklamasını önlemek için toplanan Filistinlileri tahrik için İsrail bayrağı açtı.

Açıklamasının ardından Ben-Gvir bölgeden ayrılırken, az sayıda aşırı sağcı İsrailli, Şam Kapısı yakınında Filistinlileri tahrik için İsrail bayrağı açtı.

Aşırı sağcıların provokatif gösterisine göz yuman İsrail polisi, Filistin bayrağı açan gruba karşı ise ses bombası kullandı.

Polis ayrıca Ben-Gvir’e ve provokatif gösteriye tepki gösteren çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldı.

Ben-Gvir, 8 Haziran’da da Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek istemiş, gerginliğe neden olabileceği gerekçesiyle aşırı sağcı milletvekiline izin vermemişti.