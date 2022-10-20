İsrail polisinin günlerce aradığı Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle Filistin'de greve gidilecek

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilere vefa ve direnişe verilen desteği göstermek için tüm kentlerde İsrail güçleriyle çatışma noktalarında gerilimi tırmandırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Temimi'nin yasının tutulması ve İsrail'in işlediği suçların protesto edilmesi için bugün genel greve gidileceği kaydedildi.

Filistin Öğretmenler Birliği de tüm okul ve müdürlükler ile Eğitim Bakanlığında greve gidileceğini açıkladı.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Temimi'nin öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Temimi'yi "kahraman mücahit şehit" olarak tanımlayan Hamas, "Kudüs'ün ve onun erkelerinin, Mescid-i Aksa'nın çağrılarına kulak verdiğini ve bu caminin sadece Müslümanlara ait olduğunu gösterdiğini" dile getirdi.

"Temimi'nin işgale karşı direnme kararlılığı ve ısrarı, işgalciye meydan okuyor ve onu, askerlerinin hedef alınacağı karanlık günlere karşı uyarıyor." denilen açıklamada, Filistinlilere Temimi'nin izinden gitme çağrısı yapıldı.

İslami Cihad'ın açıklamasında, Temimi'nin "şehit edilmesinin" işgal altındaki Batı Şeria'da ayaklanan halkı durduramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail'in, Batı Şeria ve Kudüs'te işlediği suçlar, halkımızın gücünü kıramayacak ve Temimi'nin, İsrail'in güvenlik sistemini kırması ve itibarını zedelemesi tüm direnişçilerimize ilham olacak." ifadesi kullanıldı.

FHKC'nin açıklamasında da Temimi'nin, İsrail güçlerini histeri ve korku haline soktuktan ve güvenlik güçlerini günlerce meşgul ettikten sonra şehit olduğu ifade edildi.

Temimi'nin gerçekleştirdiği kahramanca operasyonun, Kudüs'ü Filistin halkından ayırmaya dönük tüm çabaların başarısızlığını gösterdiği aktarıldı.

İsrail polisi dün akşam, bir polisi öldürdüğü gerekçesiyle 11 gün boyunca aranan Filistinli Udey Temimi'nin, yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında 8 Ekim Cumartesi akşamı İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi’nin Şuafat Mülteci Kampı’na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail güvenlik birimleri, 8 Ekim'den itibaren Temimi'yi yakalamak için insan avı başlatmış, onlarca Filistinliyi gözaltına almış Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kurmuş, kentin üzerinde insansız hava araçları uçurmuştu.

Şuafat Mülteci Kampı'nın giriş-çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, kampa sık sık baskınlar düzenleyerek, sokakları savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış, okullarda eğitime ara verilmişti.