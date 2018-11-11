İsrail saldırdı: Gazze'de 6 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine yaptığı saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugaylarından şehit ve yaralıların olduğu belirtildi.

Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

Netanyahu ziyaretini yarıda kesti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretini yarıda keserek, İsrail'e dönme kararı aldığı açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü törenleri için Paris'e gelen Netanyahu'nun ziyareti yarıda keserek, İsrail'e döneceğini duyurdu.

Açıklamada, "Güneyde meydana gelen olaylar nedeniyle, Başbakan (Netanyahu) Paris ziyaretini kısaltarak bu akşam İsrail'e dönecek." ifadesine yer verildi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün saat 10.00'da Netanyahu'yu Elysee Sarayı'nda kabul edeceğini duyurmuştu.

İsrail Ordusu'ndan "operasyon" açıklaması

Öte yandan İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki Yahudi yerleşimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı aktarıldı.

İsrail basını ise Gazze Şeridi çevresinde bulunan Yahudi yerleşimcilere "sınır boyunca güvenlik gerginliği nedeniyle korunan alanlarda ve sığınaklarda kalmaları" uyarısı yapıldığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.





Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 01:41