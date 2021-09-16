İsrail saldırılarıyla bacağını kaybeden küçük kız Filistin'e döndü

İsrail'in mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bacağını kaybeden 11 yaşındaki Filistinli Farah İslim, Ürdün'deki tedavisinin ardından Gazze'ye döndü.

Küçük Farah için Gazze'de eğitim gördüğü Mustafa Hafız Okulu'nda Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Veliler ve öğrencilerin yanı sıra Gazze'deki hükümet yetkilileri ve üst düzey isimlerin de hazır bulunduğu törende, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Beşinci sınıfı onur belgesiyle tamamlayan ve bu sene altıncı sınıfa başlayacak olan Farah'ın arkadaşları, tören boyunca Filistinli kızın resimlerini taşıdı.

Törende öğrencilerin yöresel Filistin kıyafetleri giydiği görüldü.

Tedavisi Ürdün'de tamamlandı

Öte yandan Farah'ın babası Hazım İslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırısında evinin vurulduğunu, beş çocuğunun da yaralandığını söyledi.

İslim, kızı Farah'ın yaralanmasının ardından sosyal medyadan yapılan yardım çağrılarına Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın duyarsız kalmadığını ve kızına Ürdün'de protez bacak takıldığını anlattı.

Filistinli baba, "Kızım Farah'ın böyle döneceğini hayal bile edemezdim. Hamdolsun, evine yürüyerek geri geldi. Hafta başında arkadaşlarıyla okula da başlayacak." dedi.

Roketler onları uykudayken yakaladı

Gazze'deki Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan habere göre, İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında Filistinli Farah ve kardeşlerinin yaşadığı ev, onlar uykudayken roketlerin hedefi olmuştu.

Farah, saldırı anını "Dört bir yanımızda taş parçaları ve toz vardı, göz gözü görmez oldu, yoğun bir duman etrafı kapladı. O an bedenimde özellikle de sağ ayağımda çok şiddetli bir ağrı hissettim." ifadeleriyle anlatmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.