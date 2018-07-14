İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

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İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğu değerlendirilen bazı mevzilere saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçakları tarafından Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırılarda, Hamas'ın "yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonları hazırlamak üzere kullandığı bir nokta ile bir eğitim kampı ve bir tünelin" hedef alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırıların İsrailli bir subayın dün yaralanması ve Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu dün akşam, Filistinliler tarafından Gazze Şeridi'nin kuzey sınırına atılan el bombası sonucu bir subayının yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede yangınlar meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Gazze'den İsrail sınırına roket saldırısı iddiası

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları devam ederken, Gazze'den İsrail sınırına 17 roket atıldığı iddia edildi.

Ordunun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail sınırına 17 roket saldırısı düzenlendiği, bunlardan 5'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in güney sınırındaki Aşkelon ve Sderot bölgelerinde siren sesleri duyulduğu kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede tansiyonu yükseltmesine karşı hızlı bir şekilde yanıt verilmesinin, direnişin, çatışmayı yönetme, mesajı ulaştırma ve caydırıcı denge halini oluşturmadaki vizyonunu ve bilinç düzeyini yansıttığını ifade etti.