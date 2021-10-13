İsrail şiddeti devam ediyor

İsrail ordusu, Kudüs ve Ramallah'ta çıkan olaylarda biri gerçek mermiyle olmak üzere Filistinli 2 çocuğu yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, işgal ordusu, açtığı ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuğun tedavisi için Filistin sağlık ekiplerince nakledilmesine engel oldu. Yaralı çocuğun İsrail ambulansıyla hastaneye götürülmesine izin verildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın verdiği haberde, Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesi yakınında kendilerine taş atan Filistinliye doğru İsrail ordusundan ateş açıldığı ve bu kişinin ayağından yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılay Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, Kudüs'teki Şam Kapısı bölgesinde İsrail kuvvetlerinin Filistinli gençlere ses bombası kullanarak yaptığı müdahale sırasında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğun ayağından yaralandığı, ilk tıbbi müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA muhabirinin ayrıca Şam kapısındaki olayların tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail kuvvetleri, bölgede yaşanan arbede sırasında en az bir Filistinli genci gözaltına aldı. Bir grup Yahudi yerleşimcinin bölgeden geçişi sırasında güvenlik ekiplerinin yoğun şekilde çevrede konuşlandığı gözlendi.

Yine işgal altındaki Kudüs kentinin orta kesimlerindeki Silvan ve Tur beldelerinde çıkan kargaşa sırasında İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Geçen hafta sonu, İsrail mahkemesinin Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'da "sessiz ibadet" etme hakkı vermesinin ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti.