İsrail şiddeti sürüyor: 1 Filistinli sivil yaralandı
İsrail'in Filistin topraklarındaki keyfi şiddeti sürüyor. Ordu mensupları Şeria'da bir Filistinliyi yaralarken bir Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin 03.08.2021, 00:15
Filistin resmi ajansı Wafa'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Cenin kentinin batısındaki Ayrım Duvarı yakınlarında araç içerisinde bulunan Filistinlilerden birinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Haberde, vurulan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kullandıkları araçla İsrail'e geçme girişiminde bulunduklarını kaydetti.
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN, askerlerin Filistinlilere ateş açtığını doğrularken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını diğerinin ise gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak: AA
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