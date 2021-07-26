İsrail tarafından vurulan Filistinli genç toprağa verildi

İşgal altındaki Şeria'da 14 Mayıs'ta İsrail askerlerince vurularak yaralanmasının ardından bu sabah hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Yusuf Nevvaf Muharib için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı. Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Merkezi morgundan alınan Muharib'in cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Ramallah'a bağlı Abvin beldesine getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Muharib'in naaşı, burada alınan helalliğin ardından belde camisinde kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan Muharib'in hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, gerçek mermiyle beşinci ve yedinci omurlarından vurulan ve Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezinde tedavi gören Muharib'in kurtarılamadığı ifade edilmişti.

Filistin, nisan ayında İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimciler tarafından Kudüs dahil Şeria ile İsrail'deki Arap şehirlerinde gerçekleştirilen ve onlarca ölü, binlerce yaralı ve gözaltılarla sonuçlanan saldırılar nedeniyle şiddet olaylarına sahne olmuştu.