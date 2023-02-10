İsrail, Yahudi yerleşim yerleri inşa edebilmek için Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail, işgal altındaki Kudüs şehrinin güneydoğusu istikametinde Yahudileştirme planlarını ilerletmek amacıyla bu şehirle ilgili bazı yeni yerleşim planlarını onayladı.

Geliştirmeye açık olduğu belirtilen projenin 7300 m2'lik alanı kapsadığı, buralardaki mevcut meskun binaların yıkılmasını ve yerine 30'ar kattan oluşan üç gökdelen ile 35 yerleşim birimi inşa edilmesini gerektirdiği ifade edildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, proje kapsamına alınan bölgede Yahudi mabetleri, ticari kurumlar, kamu kurumları, spor tesisleri ve alanları, oyun alanları, otoparklar ve gökdelenlerin arasında kalacak yeşil alanlar yer alacağı belirtildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda bölgenin mahiyetinin ve şeklinin tamamen değişeceği ve projenin inşa edileceği bölgenin Yahudi yerleşimciler açısından ticari ve ekonomik yönden tam bir cazibe merkezi olacağı ifade edildi.

İsrail ayrıca Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilerden zorla alınmış araziler üzerine kurulu Givat Benyamin Yahudi yerleşim merkezini, Ceba' köyündeki Filistinlilerin arazilerini zorla almak suretiyle genişletmeyi amaçlayan bir projeyi de hayata geçirmeyi planlıyor. Ayrıca Kefar Adomim yahudi yerleşim merkezini de Anata köyünün ahalisinin arazilerini zorla ve hukuksuz bir şekilde almak suretiyle genişletmeyi planlıyor.

İsrail birkaç gün önce de, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı yakınında yer alan ve şu an kullanılmayan eski Kudüs Uluslararası Havaalanı arazisine bir Yahudi sitesi inşa edilmesine dair projeyi gündemine almıştı. İsrail'in buraya inşa etmek istediği sitede 9 bin yerleşim birimi yer alacağı ve bunların radikal Yahudilere tahsis edileceği belirtiliyor.

Walla haber sitesinin yayımladığı bir haberde Likud Partisi'nden ve Dindar Siyonist partilerden bazı milletvekillerinin, bölgeye yeni Yahudi mahallesi kurulması projesinin hayata geçirilmesi imkanı konusunda değerlendirme ve tespitlerde bulunmak amacıyla 5 Şubat Pazar günü Kudüs'ün kuzeyindeki Atarut Yahudi yerleşim merkezini ziyaret ettiklerine dikkat çekilmişti. Aynı haberde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bir hafta içinde proje hakkında bir toplantı düzenleyeceği belirtilmişti.

Kalendiya Mülteci Kampı'yla Ram kasabası arasındaki alana oturtulması planlanan sitenin asıl amacının bölgedeki Filistinlilerin yerleşim alanları arasındaki irtibatı tamamen kesmek olduğuna dikkat çekiliyor. İsrail'in Kudüs Belediyesi, projeninin 1265 dönümlük arazi üzerine kurulmasının ve 9 bin yerleşim birimini içermesinin planlandığına işaret etti.

Bölgeyle ilgili projeninin yaklaşık 10 yıl önce Barack Obama'nın ABD başkanlığına gelmesinden sonra dondurulduğu ancak 2020 yılında İsrail'in Kudüs Belediyesinin projenin hayata geçirilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtiliyor.

İsrail Yahudi yerleşimlerini artırırken Filistinlilere ait evleri yıkıyor

İsrail yetkilileri işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bulunan Selfit'e bağlı Haris köyünden olan Muhammed Suf ile yine Batı Şeria'daki Kalkilya'ya bağlı Hacce kasabasından olan mahkum Yunus Heylan'ın ailelerinin evlerinin yıkılmasına dair kararı imzaladılar.

İsrail'in bir kararnamesine göre Filistinli herhangi bir kişinin İsrail güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmesi durumunda onun bütün ailesi ve akrabaları "suçlu" sayılıyor ve hepsi birden cezalandırılıyor. İsrail eylemcinin ailesini ise evlerini yıkarak cezalandırıyor.

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre, Muhammed Suf ile mahkum Yunus Heylan ise Yahudi yerleşimcilere yönelik olarak geçtiğimiz yıl, 4 Yahudi yerleşimcinin ölmesine, bazılarının da yaralanmasına sebep olan iki ayrı saldırı gerçekleştirmişlerdi.

Muhammed Murad Suf 15 Kasım 2022'de Selfit'in kuzeyinde Filistinlilerden zorla el konulan araziler üzerine kurulu Ariel Yahudi yerleşim merkezinde, 3 Yahudi yerleşimcinin ölmesine, 4'ünün de yaralanmasına neden olan bıçaklı ve araçlı saldırı gerçekleştirdikten sonra İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.

Şu an İsrail hapishanelerinde mahkum durumda olan 19 yaşındaki Yunus Heylan ise 25 Ekim 2022 tarihinde Kalkilya'nın El-Funduk köyünde bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.

Necah Ulusal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenci olan Yunus Heylan söz konusu saldırıyı gerçekleştirmesinden birkaç saat sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria'nın her tarafına inşa edilen Yahudi yerleşim merkezlerine yerleştirilen Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin 'yardımcı gücü' gibi kullanıldığı ve sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.

Kaynak: Mepa News