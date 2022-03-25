İsrail yerleşimleri 2014'ten bu yana yüzde 23 arttı

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda, İsrail'in Filistin'deki hak ihlallerinde son durumu değerlendirdi.

2014'te Şeria'daki yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin sayısının 370 bin civarında olduğunu belirten Lynk, bu rakamın bugün yüzde 23 artarak 480 bine yükseldiği bilgisini paylaştı.

Lynk, işgal altındaki Filistin topraklarında toplam İsrailli yerleşimci sayısının 710 bini bulduğunu kaydetti.

İsrail'in Filistin'deki işgalinin Güney Afrika'daki ırk ayrımcılığı politikası "apartheid" ile eşdeğer olduğunun altını çizen Lynk, "Uluslararası camianın gözünün önünde İsrail, apartheid uygulamasının bittiği dünyada Filistin'e yönelik ırk ayrımcılığı politikasını dayatmayı sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Gazze'de çatışmalar büyük artış gösterdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de Konsey'in 49. oturumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'deki hak ihlallerine ilişkin Konsey'in hazırladığı raporu paylaştı.

Raporda, 1 Kasım 2020-31 Ekim 2021 döneminde İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemlerinin derlendiğini belirten Bachelet, "Mayıs 2021'de Gazze'de çatışmalar büyük oranda artış gösterdi. 11 gün boyunca süren gerilimde, İsrail'in hava saldırılarında 68'si çocuk 261 Filistinli hayatını kaybetti." dedi.

Bachelet, bu zaman aralığında İsrail'in Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 967 özel mülkü yıktığını kaydederek, bunun "şimdiye kadar BM'nin kayıtlarındaki en yüksek rakam" olduğuna dikkati çekti.

İsraillilerin bu yıkımları sebebiyle 1190 Filistinlinin yerinden edildiğini belirten Bachelet, bunun 656'sının ise çocuk olduğunu kaydetti.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli sayısı 3 kat arttı

Bachelet, aynı aralıkta İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarının artarak "önceki yılın 3 katına yükseldiğinin" altını çizdi.

Konsey'in 2019-2020 dönemi raporunda da İsrail güvenlik güçlerinin 23 Filistinliyi öldürdüğünü bildiren Bachelet, bu rakamın 1 Kasım 2020-31 Ekim 2021'de 74'e yükseldiğini söyledi.