İsrail yine fikir değiştirdi
İsrail, daha önce 12 mile çıkardığı Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini, yeniden 6 mile indirdiğini bildirdi.
Filistin 26.07.2021, 00:26
İsrail, Gazze'de balıkçıların avlanma menzilini 12 milden 6 mile düşürme kararı aldı.
Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazze'de avlanma menzilinin 12'den 6 mile düşürülmesine karar verildiği belirtildi.
Kararın hemen yürürlüğe gireceği ve bir sonraki emre kadar uygulanacağı aktarıldı.
Açıklamada, kararın, Gazze'den İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.
İsrail, 12 Temmuz'da, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 9 milden 12 mile çıkartmıştı.
Kaynak: AA
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