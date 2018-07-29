İsrail yönetiminden Gazze'ye saldırı, 2 Filistinli şehit

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Gazze'nin kuzeyinde bir mezarlık yanında toplanan Filistinli grup hedef alındı.

Saldırıda ikisi de 24 yaşında olan Eymen Nafiz Rabia El Neccar ve Muhammed Mecid Cemal adlı 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı başka ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu ise 2 Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.