İsrail, zulme devam ediyor: Cenin kentine girişleri yasakladılar

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, COGAT Koordinatörü Gassan Alyan ile gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından Cenin'de yaşayan Filistinliler için yeni kısıtlamalar getirdi.

Buna göre, Cenin kentine araba veya yaya giriş-çıkışı için kullanılan Celeme (Gilboa) ve Bertea (Rihan) geçiş noktasından İsrail vatandaşı Filistinlilerin girişi yasaklandı.

Cenin'den Filistinli iş ve ticaret insanlarının İsrail'e giriş izinleri iptal edildi. İsrail'de çalışma izni bulunan Filistinli işçilerin geçişi devam edecek ancak denetimler sıklaştırılacak.

Aynı şekilde, Cenin'de yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını ziyaret etmeleri için ramazan ayına özel çıkartılan 5 bin izin iptal edildi.

İsrail vatandaşı Filistinliler, özellikle ramazan ayında Cenin kentindeki ekonomik hareketlilikte önemli yer teşkil ediyor. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail vatandaşı Filistinlilerin kentteki ekonomik faaliyetleri Cenin'in satın alma gücünün yüzde 75'ini oluşturuyor.

İsrailli STK'den tepki

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Barış Savaşçıları, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlamaları kınayarak, "İsrail vatandaşı Filistinlileri ve Cenin sakinlerini toplu biçimde cezalandırmak çözüm değil bilakis durumu daha da kötüleştirecektir." ifadelerine yer verdi.

Tel Aviv'deki saldırıda 3 kişi ölmüştü

Başkent Tel Aviv'de 7 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, işgal altındaki Şeria'nın Cenin kentinden saldırıyı gerçekleştiren Filistinli gencin sabah saatlerinde öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

İsrail hükümeti, Tel Aviv'deki son saldırının hemen ardından Cenin kentine açılan güvenlik kontrol noktası Celeme'nin (Gilboa) ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurmuştu.

İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçmiş, 24 Mart'ta ve dün yapılan açıklamalarda işgal altındaki Şeria'ya takviye birlikler yönlendirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Cenin kentine bir baskın düzenlemiş ve silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı baskında biri 19 yaşında bir kız toplam 13 Filistinli yaralanmıştı.