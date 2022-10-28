İsrail zulmü devam ediyor: 40 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin 27 Ekim hünü sabahın erken saatlerinde Şeria'nın değişik bölgelerine yönelik olarak düzenledikleri baskınlarında gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 40 olduğu bildirildi. İsrail güçlerinin Nablus üzerindeki askeri kuşatmasının da 17 günden beri devam ettiği bildirildi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, son baskınlarda en fazla gözaltı El-Halil'in kuzeyindeki Beytu Ummer kasabasında gerçekleştirildi ve burada çoğunluğu gençlerden ya da 18 yaşın altındakilerden oluşan 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin bu kasabaya yaptığı baskın çatışmaya neden oldu ve üç genç kauçuk kaplamalı mermiyle yaralanırken onlarca kişi de gaz bombalarından zarar gördü.

Ayrıca Ramallah'ın, Nablus'un ve Kudüs'ün farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda da toplamda 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus üzerindeki askeri kuşatması ise 17 günden beri katı bir şekilde sürdürülüyor. Bu kuşatmada bazı askeri kontrol noktaları ve yollar trafiğe tamamen kapatılmış durumda. Bu şekilde Nablus içinden dışarıya çıkış ve Nablus'a bağlı köyler arasında geçişler engelleniyor.

İsrail'e bağlı bir güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, Nablus kuşatmasının ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceği belirtilmişti.

Kaynak: Mepa News