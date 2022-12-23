İsrail zulmü devam ediyor: 5 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum ile Nablus'a bağlı Usarin, Beyt Decen ve Beyta beldelerinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murat Şetivi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kefr Kaddum'daki göstericilere müdahalesinde 4 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise Usarin beldesindeki müdahalede 1 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Beyt Decen ve Beyta'da da çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği aktarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.