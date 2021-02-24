Mescid-i Aksa'da 5 Filistinli kız tutuklandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu sabah 84 fanatik Yahudi yerleşimci, işgal güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Mescidi Aksa’ya yeni bir baskın düzenledi.

Kaynaklar, yerleşimcilerin Mescidi Aksa’ya el-Meğaribe Kapısı'ndan girdiklerini ve avluda dolaşıp Aksa'nın doğusunda Talmudi ayinler yaptıklarını aktardı.

Ayrıca yerel kaynaklar, işgal güçlerinin yerleşimcilerin baskınını kolaylaştırmak için Mescidi Aksa'nın doğu kısmından, ibadet edenleri ve murabıtları çıkardığını belirtti.

Öte yandan işgal kuvvetleri, öğle vakti Mescidi Aksa avlusunda Kudüslü 5 genç kızı tutukladı.

Kudüs’teki yerel kaynaklar, İsrail askerinin 5 genç kızı gözaltına aldığı ve özel bir araç ile sorgu merkezine götürdüğünü aktardı.

İşgal güçleri, tutuklama, taciz etme ve uzaklaştırma gibi hukuksuz eylemlerle Kudüslüleri özellikle de Mescidi Aksa muhafızlarını camiyi koruma ve emniyete alma görevlerinden caydırmayı hedefliyor.

Bu arada Filistin halkının genelini özellikle de Kudüs halkını Mescidi Aksa'da namaz kılmak için gayret göstermeye, yerleşimci teröristlerin planlarını bozmak amacıyla Mescidi Aksa'yı namaz kılanlarla ve murabıtlarla canlandırmaya davet eden çağrılar da devam ediyor.

Kaynak: TURKISHPALINFO.COM