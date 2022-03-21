İsrail zulmü devam ediyor: Kudüs'te 7 Filistinli gözaltına alındı
İşgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki şiddeti devam ediyor. İsrail güçleri yaptıkları baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te iki İsrail polisinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından, İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'te İsrail güçleri, saldırganı yakalamak için farklı noktalara baskınlar düzenledi.
İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesinde 3, Et-Tur Mahallesinde 2 Filistinliyi gözaltına aldığı ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.
Cebel el-Mukebbir Mahallesinde bir anne ve oğlu gözaltına alınırken, İsrail güçlerinin bölgede arama yaptığı kaydedildi.
İsrail polisi, saldırının failinin yakalanmasına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki İsrail polisi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.