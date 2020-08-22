İşgalci İsrail Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

İsrail zulmünde yeni halka: Filistinliler evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlanıyor.

2020'nin ilk altı ayında 313 yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İşgalci İsrail Filistinli aileleri kendi evlerini yıkmaya zorluyor



İsrail işgal rejimi, Filistinli bir ailenin evlerinin yıkılması için işgal ordusunun verdiği kararın bozulması amacıyla açtığı temyiz davasını reddederek kendi evlerini elleriyle yıkmaya zorladı.

Akka kentine bağlı Nahaf beldesindeki Filistinli Hadi Hasan, İsrail’e ait yıkım makineleri ve buldozerlerin köye gelmesi durumunda maruz kalacağı fahiş mali cezalardan kaçınmak için kendi evini yıkmak zorunda kaldı.

İşgalci İsrail, ruhsatsız olduğu bahanesiyle Filistinlilerin evlerine yıkma kararı çıkarırken, bunun yetkililerce yapılması durumunda masraflarını ödetmekle tehdit ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Akka kentine bağlı Nahaf beldesinin girişinde toplanan yüzlerce Filistinli, işgal güçlerinin belde sakinlerine gönderdiği ev yıkım kararına karşı eylem düzenledi.

Siyonist işgal rejimi, 1967'de işgal ettiği Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Siyonist işgal rejiminin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinli vatandaşlar, bunun "Siyonistlerin yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.

Ev yıkımı, Siyonist Entite - Apartheid düzeninin etnik temizlik vasıtalarından birisi. Eğer evi Siyonist işgal güçleri yıkarsa, yıkım ücreti olarak bina sahibine yüklü bir para ödettiriliyor. Paranın altından kalkamayacak aile kendi yıkma mecburiyeti hissediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi