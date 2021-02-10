İsrail 25 Filistinli'nin evini yıkıyor

İsrail yönetimi, Nablus’un farklı bölgelerinde Filistinlilere ait 25 ev hakkında yıkım kararı verdi. Yıkıma dair tebligatlar mülk sahiplerine ulaştırıldı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Yahudi Yerleşimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, "İsrail rejiminin, işgal planlarını hızlandırdığını, söz konusu yıkımların Nablus’un sınırları içerisinde yer aldığını ve yakınlarda Yahudi yerleşim yeri olmadığını" belirtti.

İsrail yönetimi, sürekli baskınlar düzenlediği bu bölgenin kendi egemenliği altında bulunduğu gerekçesiyle ruhsat vermediği Filistinlilerin yapılarını sık sık yıkıyor ve onları bölgeden koparıyor.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail güçlerinin bu evleri yıkarak onlarca kişiyi evsiz bırakacağı anlamına geldiğini söyleyen Daglas, bunu “büyük bir felaket” olarak nitelendirdi.

Daglas, "işgal güçlerinin bu yıkımlarının sadece Ürdün Vadisi gibi yerlerle sınırlı olmadığını bilakis son zamanlarda tüm Filistin’e yayıldığını" ifade etti.

İsrail yönetimi, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için sürekli yeni konutlar inşa ederken Filistinlilerin evlerini ve iş yerlerini yıkıyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 19:18